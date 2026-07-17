Външният министър Велислава Петрова-Чамова категорично отхвърли твърденията, че България е подписвала или е поела какъвто и да било ангажимент за участие в т.нар. „Коалиция на желаещите“ във връзка с приетата декларация в Киев. В кулоарите на парламента тя подчерта, че около темата се създава излишно напрежение и политическа спекулация, която не отговаря на реалните факти.

По думите ѝ никой не е подписвал декларацията, тъй като подобен тип документи не се подписват по начина, по който се представя в публичното пространство. Министърът обясни, че декларации от този вид се приемат регулярно на различни международни форуми и представляват политически текстове с общи насоки и послания, а не правно обвързващи документи. Именно затова според нея не може да се говори за поемане на конкретни ангажименти от страна на България.

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Петрова-Чамова подчерта, че българската позиция остава непроменена и напълно последователна спрямо досегашната политика на страната. Тя заяви, че България защитава собствените си национални интереси, но в същото време не възпрепятства своите съюзници и партньори да защитават техните интереси и да участват в инициативи, които смятат за необходими. Според нея именно това е бил и контекстът на разглежданата декларация - документ, който позволява на различните държави да действат според собствените си решения, без да обвързва останалите участници с конкретни действия.

Министърът бе категорична, че България не е поемала никакъв ангажимент за участие в каквато и да било коалиция или международен формат, свързан с военни или други инициативи в рамките на подкрепата за Украйна. Тя призова да се сложи край на спекулациите по темата, като подчерта, че се създава „буря в чаша вода“, която не почива на реални факти.

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Според Петрова-Чамова не е случайно, че общественото внимание е насочено именно към тази тема в настоящия момент. Тя отбеляза, че само преди дни България е демонстрирала способност да защитава успешно националния си интерес в рамките на Европейския съюз. По думите ѝ страната е успяла да защити свои резерви и те да бъдат взети предвид при обсъждането на европейски санкционни мерки, без това да води до изолация на България от европейските партньори. Напротив - българската позиция е била чута и уважена, а страната е останала конструктивен участник в общите решения.

„За първи път от доста дълго време насам България се бори за своя национален интерес, а не следва сляпо инструкции на други посолства“, заяви министърът. Тя подчерта, че именно такъв ще бъде подходът на правителството и занапред – активна защита на българските интереси в рамките на съюзническите ангажименти на страната.

По отношение на самия форум в Киев Петрова-Чамова обясни, че по време на дискусиите не е имало специално обсъждане на въпросната декларация. Основният фокус е бил насочен към възможностите за подкрепа на Украйна в настоящата ситуация. Според нея различните държави могат да оказват такава подкрепа по различни начини, съобразно собствените си възможности и интереси.

За България основният принос е в сферата на енергетиката. Министърът посочи, че именно енергийната сигурност и енергийната свързаност са областите, в които страната ни може да предложи реална и взаимноизгодна помощ. По тази тема са били проведени и конкретни разговори с украинския външен министър Андрий Сибиха, както и с представители на украинския енергиен сектор.

Петрова-Чамова уточни, че декларацията е била предоставена на участниците като вече изготвен текст, базиран на формулировки, използвани и при предишни подобни срещи. Тя припомни, че това не е първият форум от този тип, на който България участва, като и предходни български правителства са присъствали на подобни формати. Именно поради това, според нея, не може да се говори за някаква нова или извънредна промяна в българската външна политика.

По думите ѝ в международните отношения често се случва държавни и правителствени ръководители да бъдат представлявани от външните си министри. Тя посочи, че подобни случаи е имало и на други международни срещи, включително в рамките на „Коалицията на желаещите“, поради което не бива да се търси специално значение в този факт.

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Министърът разкри и впечатленията си от разговорите с украинските представители. Тя сподели, че още при първата си среща украинският външен министър Андрий Сибиха е изразил благодарност за българското присъствие. За украинската страна участието на България е било важен политически сигнал за подкрепа и солидарност. В същото време разговорите са били насочени към конкретните форми на подкрепа, които страната ни може реално да предостави.

По повод въпроса дали правителството е обсъждало предварително позицията си по декларацията, Петрова-Чамова заяви, че всеки представител на България на подобен международен форум действа след съответните консултации и съгласуване с правителството. Тя подчерта, че именно защото документът не създава конкретни задължения за страната, подкрепата за него е била разглеждана като приемлива в контекста на общите европейски позиции.

Министърът коментира и решението на Сърбия да не подкрепи декларацията. По думите ѝ това е суверенно решение на Белград, което отразява различната международна позиция на страната. Тя напомни, че Сърбия не е член на Европейския съюз и поддържа активни отношения с Русия, което естествено води до различен подход по редица външнополитически въпроси.

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Външният министър Велислава Петрова-Чамова отхвърли категорично твърденията, че страната ни е застрашена от международна изолация заради позициите, които защитава.

Повод за въпроса стана изказването на Румен Радев, че мястото на България не е в „Коалицията на желаещите“. Според министъра тезата за предполагаема изолация на България се повтаря твърде често, без да има реални основания за това. Тя посочи, че последните събития в рамките на Европейския съюз показват точно обратното - че когато България ясно и категорично защитава своите интереси, партньорите ѝ са готови да чуят аргументите ѝ и да се съобразят с тях.

Петрова-Чамова припомни, че само дни по-рано страната ни е успяла да наложи свои позиции при обсъждането на европейски политики и санкционни мерки. Според нея това е доказателство, че България не само не е изолирана, но и успява ефективно да отстоява своите приоритети в рамките на съюза. По думите ѝ няма никакви основания за страхове, че по-активната защита на националния интерес ще доведе до дистанциране от европейските партньори.

Тя подчерта, че правителството не възнамерява да следва автоматично чужди политически линии, а ще продължи да оценява всяко международно решение през призмата на българските приоритети.

Външният министър обърна внимание и на факта, че в Европа съществуват различни дипломатически подходи към войната в Украйна. Тя даде пример с държави, които поддържат активен политически диалог с Русия, включително чрез срещи на високо равнище с руския президент Владимир Путин, и въпреки това участват в международни формати, свързани с подкрепата за Украйна. Според нея това показва колко сложна и многопластова е съвременната дипломация.

„Днешната външна политика е многопластова“, подчерта министърът. По думите ѝ държавите, които искат успешно да защитават националните си интереси, трябва да умеят да се адаптират към сложната международна среда и да намират балансирани решения, вместо да се придържат към опростени схеми и противопоставяния.

На въпрос дали от действията на България става ясно на чия страна е страната във войната между Русия и Украйна, Петрова-Чамова избягна да влиза в логиката на подобно противопоставяне. Тя предупреди, че подобни опити за разделяне на обществото чрез въпроси от типа „за Русия или за Украйна“ са непродуктивни и дори опасни.