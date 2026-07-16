Министерството на външните работи заяви, че по време на неформалния Съмит Украйна - Югоизточна Европа в Киев външният министър Велислава Петрова не е поемала нови ангажименти от името на България за засилване на участието на страната в т.нар. Коалиция на желаещите.

От ведомството уточняват, че участието на Петрова във форума е било по покана на украинския президент Володимир Зеленски, отправена към българския министър-председател. В рамките на срещата е била приета съвместна декларация, съдържаща традиционни формулировки за подкрепа на Украйна от държавите в Югоизточна Европа.

България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

Според МВнР документът няма задължителен характер и не създава правни ангажименти за подписалите го страни. От министерството отбелязват още, че във форума са участвали както държави членки на Европейския съюз, така и страни извън блока, включително такива, които не са част от инициативата Коалиция на желаещите.

В позицията се подчертава, че самата коалиция представлява неформален формат за консултации и обсъждане на възможни гаранции за сигурност след евентуално мирно споразумение между Украйна и Русия. Решенията за участие и степента на ангажираност остават изцяло в компетенциите на отделните държави.

„Прогресивна България“: Киевската декларация няма правно обвързващ характер, тя е политически документ

От външното министерство посочват, че българската позиция остава непроменена. Страната не разполага с възможност да предоставя допълнителна военна или финансова помощ на Украйна по двустранен път, но продължава да изпълнява ангажиментите си като член на Европейския съюз и НАТО.

Вместо това България насочва усилията си към развитие на сътрудничеството с Украйна в сферите на енергетиката и икономиката. Според МВнР именно в тези области страната ни може да допринесе най-ефективно, включително чрез подкрепа за енергийната сигурност на Украйна и подготовката на страната за предстоящия зимен сезон.

От ведомството подчертават още, че посещението на министър Петрова в Киев е част от продължаващия диалог между премиера Румен Радев и президента Володимир Зеленски за разширяване на двустранното партньорство. По информация на министерството разговорите са били съсредоточени върху енергийното и икономическото сътрудничество и не са свързани с предоставяне на военна или финансова помощ.

Редактор: Цветина Петкова