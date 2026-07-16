Повдигнаха обвинение на мъжа, който в сряда беше заловен с 4,6 промила алкохо л, установени при полеви тест, зад волана в Бистрица. 45-годишният мъж е задържан за 72 часа.

Случаят беше разкрит след подаден сигнал за рисково шофиране. След обход на полицията водачът беше установен и задържан.

Автомобилът е иззет като веществено доказателство. На предното стъкло на колата е имало отличителен стикер на МВР. Не е известно обаче 45-годишният мъж да е служител на ведомството.