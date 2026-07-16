5,4% е годишната инфлация за юни спрямо същия месец за 2025 г. Според данните на Националния статистички институт за месеца има дефлация от 0,9%.

Най-голямо увеличение е регистрирано при услуги на ресторанти и хотели, образователни и здравеопазване.

Най-голямо намаление на цените се наблюдава при следните групи - транспорт, хранителни продукти и безалкохолни напитки, облекло и обувки.

"Дефлацията, която се наблюдава, е временно явление. Войната в Иран ескалира отново затова можем да очакваме, че цените енергийните ресурси да тръгнат нагоре. Най-вероятно дефлацията ще се обърне и ще продължим към инфлация". Това каза икономистът Никола Филипов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

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Бившият зам.-министър на труда и социалната политика Иван Кръстев посочи, че при разходите за транспорт има увеличение на цените пред изминалите месеци, което настоящото намаление не може да компенсира. Другата причина за отчетената дефлация е цената на плодовете и зеленчуците, което ще бъде изчерпано този месец, допълни той.

Ако има намаление на цената на хранителните продукти и на енергията, защо хотелиерството и ресторантьорството бележат ръст в цената? Филипов отговори така – „печелбалство”. Той каза, че по българското Черноморие цените са „безумни” и затова много хора решават да почиват в Гърция например. Кръстев е на мнение, че това е пореден месец, в който се отчита увеличение на цените в бранша, като това ще окаже негативно влияние върху приходите. Той също се съгласи, че става дума за печелбарство. Филипов обаче допълни, че вината не е само на ресторантьорите – доставчиците също са повишили цените отново с цел печелбарство. Но пазарът не може да поеме това и се налага затваряне на ресторанти по морето, допълни още той.

Бюджетът

Експертите коментираха и бюджета за тази година.

Филипов не смята, че може да настъпят някакви промени. Той изрази обаче тревога, че между първо и второ четене някои партии може да „вкарат доста проблемни законопроекти, които да ударят икономиката”.

Кръстев е на мнение, че проблемът на бюджета е, че подхожда едностранно към решаването на въпроса с дълга, гледайки единствено през призмата на държавните разходи. Може да бъдат коригиран например размерът на капиталовата програма.

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Кръстев каза, че поемането на нови задължения за покриване на текущи разходи води към дългова спирала.

Филипов посочи, че ако искаме да нормализираме публичните финанси, фокусът трябва да е насочен към структурата на разходите. „Администрацията започна да харчи огромно количество пари, които потъват там. Това стимулира потреблението и води до скок на цените”, обясни още икономистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова