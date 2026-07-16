Много противоречиви станаха позициите на правителството и на премиера във връзка с важни външнополитически решения, свързани предимно с войната в Украйна. Това заяви в предаването на NOVA NEWS „Твоят ден“ политологът доц. Милен Любенов. Според него важният въпрос тук е как това се отразява на имиджа на България. „Това, което виждаме като коментари в международната преса е, че България заема подчертано евроскептични позиции, че се отдалечава от общите европейски решения във връзка с войната в Украйна и че страната е непредсказуем партньор”, коментира той.

Политологът Христо Панчугов коментира, че позицията на Радев е изненада от гледна точка на това, че решението, което той обяви от Париж не е било съгласувани с нито една от институциите у нас, очевидно и с външното министерство. „То на следващия ден подписа декларация, в която казва две важни неща – първо: сигурността на Украйна е наша сигурност и второ се съгласява, че усилията на коалицията от желаещите са важни и че ние ги подкрепяме изцяло. Същото, което Радев обяви, че няма как да стане”, подчерта политологът.

Вълна от политически реакции у нас, след като България подписа Киевската декларация

Според Панчугов има два съществени въпроса – самостоятелен играч ли е Радев и така поетият ангажимент за сигурността на Украйна как се отразява на мнението на премиера, „който отдавна твърди, че не трябва да се защитава суверенната цялост на Украйна”. „Крайно време е Румен Радев и неговата политическа формация да се определят и да обяснят на българските граждани от коя страна на този конфликт стоят. И най-вече от коя страна застава националният ни интерес, който до момента не е формулиран”, категоричен бе политологът.

Социологът Юлий Павлов коментира, че различните позиции на премиера и на външния министър не са изненада, имайки се предвид установената вече тенденция премиерът да говори едно в България, а навън, той или негови представители, да говорят друго. По думите му, подписаната декларация е опит за минимизиране на щетите и тя би трябвало да е по-силна, като подписан документ, отколкото думите на премиера, казани в интервю, смята социологът.

„Колкото до националния интерес, тук имаме парадоксална ситуация. Той изисква да се защитава Украйна и да се подкрепя общата европейска позиция, но настроенията в българското общество са доста противоречиви и що се отнася до военна подкрепа, около 60% от хората са против такава. Ролята на едно нормално правителство би била да обясни какъв е националният интерес. Но когато твоите избиратели са против военната подкрепа, това поставя „Прогресивна България” в трудна позиция”, коментира социологът.

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Редактор: Цвета Лазаркова