Министърът на туризма д-р Илин Димитров и посланикът на Обединените арабски емирства в България Н. Пр. Абдулрахман Ахмед Султан Еса Ал Джабер обсъдиха възможностите за подобряване на директната въздушна свързаност на България с далечни пазари чрез глобалните авиационни хъбове в ОАЕ.

В рамките на разговора беше разгледана възможността за започване на институционален и бизнес диалог относно потенциална директна въздушна линия между София и Абу Даби. Министър Димитров предложи да бъдат установени работни контакти с Etihad Airways и заяви готовност още през следващата седмица да бъде организирана среща с представители на авиокомпанията, българските институции и туристическия бизнес.

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„Ще съдействаме за установяването на пряк диалог между авиокомпаниите, летището и туристическия бизнес”, заяви министър Димитров. Министърът подчерта, че българската страна разполага с активен туристически сектор и туроператори, които имат интерес да участват в оценката на потенциала на подобна връзка. За България е важно да запази конкурентен достъп до далечни пазари в Азия, Африка, Австралия и Близкия изток.

Посланик Ал Джабер определи идеята като отлична възможност и пое ангажимент да представи българския интерес пред Etihad Airways.

Двете страни обсъдиха и възможностите за разширяване на сътрудничеството с други авиокомпании от ОАЕ, сред които flydubai и Air Arabia. Целта е да бъдат проучени различни пазарни решения за подобряване на честотата, капацитета и достъпа на страната до международни маршрути с едно прекачване през ОАЕ.

По време на срещата беше разгледана и възможността университети от ОАЕ да се включат в създаваната по инициатива на Министерството на туризма Асоциация на висшите училища, които подготвят кадри за туристическия сектор. Предложението предвижда обмен на студенти и преподаватели, споделяне на добри практики и изграждане на по-тясна връзка между туристическото образование и бизнеса.

Посланик Ал Джабер изрази пълна подкрепа за развитието на образователното партньорство и готовност да представи инициативата пред университетите в ОАЕ.

Редактор: Мария Барабашка