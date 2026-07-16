Украинският министър на отбраната в оставка Михайло Федоров обяви снощи, че армията на страната е извършила изпитание на балистична ракета, разработена от неговото ведомство, предаде "Ройтерс".

"Има символика в това, че в деня, в който правителството бе разпуснато, балистична ракета, разработена от Министерството на отбраната, бе тествана успешно", написа Федоров в приложението Telegram.

"Преразгледахме из основи технологичните изисквания и постигнахме максимална прецизност. Намалихме разходите по конструирането с 30 процента. Украйна ще влезе в нова лига", отбеляза министърът в оставка.

Украинският министър на отбраната подаде оставка

Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи вчера ръководителя на държавната енергийна компания "Нафтогаз" Сергий Корецки за нов премиер на Украйна. За поста на Федоров се спряга досегашният министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Министър-председалят Юлия Свириденко подаде оставка в неделя, само година след встъпването си в длъжност, след като Зеленски обяви намерението си да я смени.

Приеха оставката на украинския премиер Юлия Свирденко

Парламентът прие оставката ѝ във вторник и се очаква днес да гласува за нейния наследник. Оставката на Свириденко автоматично означаваше оттегляне на цялото ѝ правителство.

Редактор: Ивета Костадинова