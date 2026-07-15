Украинският министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че подава оставка в рамките на правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. „За мен беше голяма чест да служа на украинския народ като министър на отбраната“, написа той в Telegram в дълъг пост, в който изброи постиженията на министерството, което пое през януари.

It has been a great honor to serve the Ukrainian people as the Minister of Defense.



Here is what our team managed to achieve:



1. Disabled Starlink access for Russian forces.



2. Took over a Ministry of Defense with zero budget, took a risk, reallocated funds from payroll from… pic.twitter.com/18B5QQaeqL — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 15, 2026

Федоров публикува и втори пост, посветен на своите неуспехи, предаде АФП.

Приеха оставката на украинския премиер Юлия Свирденко

На 14 юли украинският министър-председател Юлия Свириденко също подаде оставка. Зеленски все още не е обявил кой ще я наследи. Той заяви само, че Киев „променя политическата си стратегия“ на фона на „нови предизвикателства и нови задачи“.

Редактор: Дарина Методиева