Михаил Федоров публикува пост посветен на неуспехите си

Украинският министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че подава оставка в рамките на правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. „За мен беше голяма чест да служа на украинския народ като министър на отбраната“, написа той в Telegram в дълъг пост, в който изброи постиженията на министерството, което пое през януари.

Федоров публикува и втори пост, посветен на своите неуспехи, предаде АФП.

Приеха оставката на украинския премиер Юлия Свирденко

На 14 юли украинският министър-председател Юлия Свириденко също подаде оставка. Зеленски все още не е обявил кой ще я наследи. Той заяви само, че Киев „променя политическата си стратегия“ на фона на „нови предизвикателства и нови задачи“.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС

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