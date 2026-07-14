Украинският министър-председател Юлия Свириденко подаде оставка като част от правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. Оставката ѝ беше одобрена от Върховната рада (парламентът) на Украйна след гласуване във вторник. "За" оставката гласуваха 258 депутати, а "против" - 226.

Засега президентът Зеленски не е посочил кой ще поеме поста министър-председател. Държавният глава заяви единствено, че страната променя своята политическа стратегия, за да отговори на „новите предизвикателства и задачи“, пред които е изправена.

Украинската Върховна рада получи оставката на министър-председателката на Украйна Юлия Свириденко

Оттеглянето идва в момент, когато Украйна продължава да се сблъсква с тежки предизвикателства, свързани с войната, икономическата стабилност и международната подкрепа.

Очаква се през следващите дни Зеленски да предложи кандидат за нов министър-председател, който трябва да получи одобрението на украинския парламент.

Редактор: Иван Иванов