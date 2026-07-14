Голям горски пожар бушува в околностите на курортния град Химара в Южна Албания. Огънят се е разразил вчера следобед, а заради топлото време и силните ветрове в района се е разраснал с изключителна скорост.

Със стихията се борят десетки служители на пожарната, полицията и службите за гражданска защита, като на място са изпратени най-малко пет пожарни автомобила.

Кадри от бързото разрастване на пожара край Химара бяха споделени в социалните мрежи.

Усилията за овладяването на огнената стихия продължават и към момента.

Редактор: Цвета Лазаркова