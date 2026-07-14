Близо 100 000 футболни привърженици приветстваха националния отбор на Норвегия при завръщането му от Световното първенство по футбол, където скандинавците записаха най-доброто си представяне в историята, достигайки до четвъртфиналите.

Making sure Norway got home safely after an unforgettable FIFA World Cup run 🇳🇴



(via IG/herrelandslaget) pic.twitter.com/TPTUNYAi1w — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 13, 2026

На кадри в социалните мрежи се виждат десетки хиляди фенове, събрали се в Осло, за да посрещнат футболистите, чийто полет беше ескортиран от военни самолети преди кацането и съпътстван от воден салют.

На летището националите бяха приветствани и от представители на кралското семейство, които по-късно се включиха в празненствата и заедно с привържениците пресъздадоха вече превърналото се в традиция „викингско гребане“ - ритуал, добил популярност по време на Мондиал 2026.

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Престолонаследникът Хокон поведе церемонията, удряйки барабан по същия начин, както капитанът Мартин Йодегор и Ерлинг Холанд отбелязваха победите на отбора по време на турнира.

Ro! Ro! – Norway's World Cup team "rows" with 90,000 people outside Royal Palace in Oslo https://t.co/wWXQkVX7I5 pic.twitter.com/kEmHOV11ZD — Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

Тържествата продължиха с парад на открит автобус по улиците на Осло, където играчи и фенове отпразнуваха историческото представяне на националния тим.

Норвегия достигна до четвъртфиналите на Световното първенство, където отстъпи на Англия с 1:2 след продължения и отменен гол на Торбьорн Хегем.

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Редактор: Иван Иванов