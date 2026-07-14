Тимът беше приветстван от около 100 000 фенове с традиционното „викингско гребане“ и празничен парад в центъра на Осло

Близо 100 000 футболни привърженици приветстваха националния отбор на Норвегия при завръщането му от Световното първенство по футбол, където скандинавците записаха най-доброто си представяне в историята, достигайки до четвъртфиналите.

На кадри в социалните мрежи се виждат десетки хиляди фенове, събрали се в Осло, за да посрещнат футболистите, чийто полет беше ескортиран от военни самолети преди кацането и съпътстван от воден салют.

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На летището националите бяха приветствани и от представители на кралското семейство, които по-късно се включиха в празненствата и заедно с привържениците пресъздадоха вече превърналото се в традиция „викингско гребане“ - ритуал, добил популярност по време на Мондиал 2026.

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Престолонаследникът Хокон поведе церемонията, удряйки барабан по същия начин, както капитанът Мартин Йодегор и Ерлинг Холанд отбелязваха победите на отбора по време на турнира.

Тържествата продължиха с парад на открит автобус по улиците на Осло, където играчи и фенове отпразнуваха историческото представяне на националния тим.

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Норвегия достигна до четвъртфиналите на Световното първенство, където отстъпи на Англия с 1:2 след продължения и отменен гол на Торбьорн Хегем. 

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Редактор: Иван Иванов
Източник: БТА

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