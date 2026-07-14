Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да подкрепи законопроект за нови санкции срещу Русия, изготвен с подкрепата на представители и на двете големи партии в Конгреса, съобщи CNN, позовавайки се на източник от Белия дом.

Решението идва дни след смъртта на сенатор Линдзи Греъм, който беше сред основните двигатели на инициативата и в продължение на години настояваше за по-твърд икономически натиск срещу Москва. Според американски медии именно този законопроект е бил сред най-важните каузи за републиканеца от Южна Каролина в последните месеци.

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До неотдавна не беше ясно дали Тръмп ще застане открито зад предложенията. Президентът нееднократно изразяваше резерви към законодателни ограничения, които биха могли да намалят свободата му при вземането на решения за санкционната политика. През последните дни обаче Белият дом и авторите на проекта са постигнали съгласие по ключовите текстове.

„Да, обсъждаме го. Много скоро ще вземем решение по този въпрос“, заяви Тръмп в отговор на въпрос дали възнамерява да подпише законопроекта, ако той бъде одобрен от Конгреса.

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Предложените мерки предвиждат значително разширяване на инструментите за икономически натиск върху Русия. Законопроектът ще даде възможност на американския президент да налага високи мита върху стоки от държави, които продължават да купуват руски петрол, природен газ и уран. Целта е да бъдат ограничени приходите на Москва в условията на продължаващата война в Украйна.

Редактор: Цветина Петкова