Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предложеното от Сената законодателство за налагане на санкции на страни, които осъществяват бизнес с Русия, за него е приемливо.

„Републиканците въвеждат много строго законодателство, санкции и т.н. за всяка страна, която осъществява бизнес с Русия“, каза Тръмп преди да напусне Флорида на 17 ноември, за да се върне в Белия дом.

Лидерът на мнозинството в Сената Джон Тюн заяви през октомври, че е готов да внесе за гласуване законопроект, отдавна подкрепян от сенатора Линдзи Греъм от Южна Каролина, който налага санкции на Русия, но „не иска да се ангажира с твърд краен срок“, съобщи „Блумбърг“.

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Законопроектът ще позволи на Тръмп да наложи мита до 500% върху вноса от страни, които купуват руски енергийни продукти и не подкрепят активно Украйна. Това е насочено конкретно към големите потребители на руска енергия като Китай и Индия. „Може да добавим и Иран към това“, посочи Тръмп.

Демократите и някои републиканци в Конгреса настояват за законодателство, което да накаже Русия за продължаващата война в Украйна. Тръмп се колебаеше да го подкрепи, тъй като се опитваше да събере руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски на мирни преговори.

Путин не показва признаци, че ще отстъпи от военната си кампания след почти четири години война в Украйна, а Тръмп не успя да му повлияе на, дори след като беше домакин на срещата на върха с руския президент в Аляска.

Докато Украйна все по-често нанася удари по руски нефтени цели, Русия засили въздушните си удари над Украйна и се опитва да превземе железопътния възел Покровск.

Редактор: Габриела Павлова