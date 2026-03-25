Разширяват неонаталния скрининг. Всички новородени ще се изследват за още три редки заболявания, чието установяване е невъзможно преди развитието на клиничните прояви. Към 6-те болести се добавят спинална мускулна атрофия, муковисцидоза, както и вродени имунни дефицити.

Как новите изследвания ще променят неонаталната грижа и здравния статус на семействата у нас коментира Ирена Брадинова, медицински генетик и педиатър, началник на Националната генетична лаборатория към „Майчин дом” в ефира на „Социална мрежа”.

Разширяват списъка със заболявания, за които се изследват новородените у нас

Според нея навременното откриване позволява започване на ефективно лечение още преди появата на симптоми, което значително подобрява състоянието на децата и дава важна информация на семействата.

„Колкото по-рано се диагностицира и започне терапия, толкова по-добре“, подчерта тя, допълвайки, че информираността на родителите е от съществено значение за правилния избор на лечение и грижа.

