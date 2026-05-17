Световната здравна организация обяви извънредна ситуация от международно значение заради новото огнище на ебола в Демократична Република Конго.

Агенцията заяви, че заразата в източната провинция Итури все още не отговаря на критериите за пандемия. Но вече има регистрирани над 240 потенциално заразени и 80 смъртни случая. СЗО предупреждава, че може да се стигне до регионално разпространение.

Обявиха епидемия от ебола в Източно Конго

Един случай на вируса е потвърден в столицата Киншаса. Смята се, че е при пациент завърнал се от Итури. Вирусът вече се е разпространил извън Демократична Република Конго. Има два потвърдени случая в Уганда. Там властите казаха, че 59-годишен мъж, починал в четвъртък, е дал положителен тест.

