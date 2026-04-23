Над 400 милиона жени по света живеят със стрес инконтиненция – състояние, което рядко се обсъжда открито, но оказва огромно влияние върху качеството на живот. В предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS АГ-специалистът проф. Димитър Марков и моделът Теди Велинова се включиха в информационна кампания, целяща да насърчи жените да търсят помощ и да преборят чувството на неудобство.

⇒ Какво представлява състоянието?

Проф. Димитър Марков обясни, че стрес инконтиненцията е неволно изпускане на урина при физически усилия като кашляне, кихане или вдигане на тежести. „Това се дължи на отпускане на мускулатурата на тазовото дъно”, поясни той. Състоянието преминава през различни етапи – от леки прояви при сериозен натиск до тежки форми, които могат да бъдат социално инвалидизиращи.

⇒ Рискови фактори и ролята на менопаузата

Сред основните причини за проблема са бременността, раждането на едри бебета, травматичните раждания, затлъстяването и тютюнопушенето. Проф. Марков обърна специално внимание на менопаузата, която обикновено настъпва около 50-годишна възраст. „Намаляването на естрогените в този период отслабва тъканите в интимната област и засилва симптомите”, подчерта специалистът.

Теди Велинова сподели, че се е сблъскала с проблема преди около две години вследствие на интензивни силови тренировки. „При мен се получава при отскачане или вдигане на тежести. Въпреки че родих второто си дете на 39 години и тогава нямах оплаквания, те се появиха по-късно”, разказа тя. Теди призна, че темата е била „табу” дори сред нейния приятелски кръг. „Когато ги попитах, се оказа, че почти всички страдат от това, но не са го коментирали, защото не са знаели, че има съвременно решение”, допълни тя.

⇒ Модерни възможности за лечение

Специалистите са категорични, че медицината е напреднала значително през последното десетилетие. Вече не е необходимо жените да избират между ежедневния дискомфорт и хирургическата намеса. „Разполагаме с лазерни технологии и електромагнитни столове. При тях жената сяда напълно облечена и чрез терапия се укрепва мускулатурата на тазовото дъно”, обясни проф. Марков.

Основното послание е жените да не страдат мълчаливо. „Когато имате проблем, споделете го. Лечение има и то не е задължително инвазивно”, призова Теди Велинова.

Редактор: Мария Барабашка