Честите и дълги дневни дремки при възрастните хора са свързани с по‑висока смъртност и могат да показват сериозни съпътстващи здравословни проблеми, установи проучване.



Изследването разгледа данни, събирани в продължение на 19 години от 1 338 възрастни над 56 години. Учените установиха, че прекомерните дремки между 9 и 19 часа са свързани с неврологичен упадък, сърдечносъдови заболявания и системно възпаление, което често съпътства хронични състояния. Хората, които си поспиват повече сутрин, може да имат повече съпътстващи здравословни проблеми в сравнение с тези, които си почиват следобяд, посочва проучването.

Прекомерните дремки могат да причинят нарушаване на съня и разминаване на циркадния ритъм, водещи до повишено кръвно налягане, засилена активация на симпатиковата нервна система или намалена способност на кръвоносните съдове да се разширяват. Възрастните, които дремят по‑дълго и по‑често, може да го правят заради скрити здравословни състояния, а те могат да доведат до по‑тежки последствия.

Редактор: Дарина Методиева