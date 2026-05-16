Продуцентът на оспорваното състезание Иван Христов разказва повече за предаването пред Марина Цекова в „Събуди се“. В брокерското риалити сили премериха две семейства, но кое от тях ще грабне рекордната награда, предстои зрителите да видят тази вечер на големия и дългоочакван финал. Наградата е повече от впечатляваща – над 100 хиляди евро и подобна сума не е давана в риалити в България. Продуцентът разказва, че при участие в телевизионен формат, обикновено има награда, но има и много участници. В „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“ има само две семейства, които остават приятели в живота.

„Ние като продуценти, заедно с Мартин Сребров и „Междинна станция“, имахме огромен късмет с кастинга тази година. Може да има някои забележки, но това е първи сезон на формата, измислен от нас. Не усетихме да имаме проблеми, нито с изграждането на апартамента, нито с работата с брокерите. Уточнявам, че имаме два отбора – семейство + брокер. Трудно се прави подобно предаване, като трябва да се предаде живота, такъв какъвто е. Не трябва да го захаросваш или да го превърнеш в голяма тежест. От подобно предаване „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“ хората могат да научат много неща, като например как с ограничен бюджет можещ да направиш нещо страхотно“, разкрива повече детайли продуцентът на предаването.

Иван споделя, че тази вечер епизода ще е напълно различен от излъчените преди това. В него ще има огромно студио, с публика над 200 човека и една мащабна продукция, в която зрители и участници много ще се забавляват.

„Решихме да се завърнем със „Сблъсък“, но не в телевизионния ефир, а на живо пред публика. Феновете могат да влязат в нашите социални мрежи и да разберат къде и кога ще се случи грандиозното събитие“, каза водещият на формата.

Проектът Bulgaria Wants You също се завръща на 30 май в Интер Експо Център в София и посещението е напълно безплатно за всички желаещи. Молбата на организатора е, да се регистрират, тъй като миналата година са присъствали над 4500 човека, а тази година се очакват повече. Във форума ще се включат над 100 компании, които ще представят реалните възможности за човек да си намери работа за достоен живот. Ще има три сцени, на които ще се качат успешни лектори от България и чужбина и ще разкажат за себе си и за пътя към успеха.

Редактор: Райна Аврамова