Мили родители и бъдещи такива, часовникът отброява последните минути до 10:00 часа днес, когато в зала 8 на НДК започва двудневното тазгодишно издание на форума „Ох, на мама“. Слагайте удобните обувки и се присъединете към нас.

Въпросите към лекторите и гостите на форума днес ще задават Диляна Георгиева (@dilianadare) – позната със своето забавно съдържание в социалните мрежи за живота на майка с три деца, както и Илиян Любомиров – творчески директор и разпознаваем глас от рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

Днес и утре (16 и 17 май) пространството в НДК ще бъде мястото, където бременността, грижата за бебето и ранното детско развитие срещат иновациите и практическите решения.

Важно е да отбележим, че поради огромния интерес местата за лекционната програма вече са напълно заети.

Добрата новина обаче е, че богатата експо зона е със свободен вход и е напълно готова да посрещне своите гости. Десетки изложители вече са подредили своите щандове, за да ви представят най-новите тенденции при бебешките стоки, иновативната козметика и всичко необходимо за здравословното хранене и хигиената на най-малките. Вместо да прекарвате часове в търсене на информация в интернет, тук можете да видите продуктите на живо, да получите демонстрации от първа ръка и да се възползвате от специалните предложения и изненади, подготвени ексклузивно за посетителите.

Среща с експертите, на които вярваме

„Ох, на мама“ винаги е бил форум с фокус върху доверието и професионализма. Затова и в залите ще срещнете едни от най-утвърдените специалисти в България. Сред тях са доказани имена като д-р Десислава Иванова, д-р Иван Вецев, д-р Тодор Тодоров и д-р Стефан Церовски. Към звездния състав се присъединява и Антонина Кенова, заедно с още много експерти, които превръщат форума в истински източник на спокойствие и знания за всеки родител.

Вратите отварят точно в 10:00 ч.

Пълната програма ще откриете ТУК.

И в двата дни на събитието ще има томболи с атрактивни награди за посетителите!

Очакваме ви!

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies, Future, Valentis, НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, нашите основни спонсори Sopharmacy/Nanibell, BioGaia®, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, Нечовешки магазини, BebeMax, BIODERMA, както и на нашите партньори Crazy Kids, Кendy Pharma, ДКЦ Неоклиник, Kaloo, Lilliputiens, One – Eco, NelVA, ASTRATEX, МетЛайф България, Goto jewellery and diamonds, Natur Pharma, BioNino, Little Treasures Kids Yoga, DEVIN Изворна, Термо Смарт ЕООД, Бочко, Матернеа, Ecowell, ECOS3, PartyFox, Huggy Bear, Candy Baby, Bilka, Info DAR, Светулка, издателство „Ентусиаст“, My Toy, Издателство МАМА ЗНАЕ, Престиж Wellness, Pepco , Bio Amica, Biozin Kids, Zepter, Chicco, LLumar Bulgaria, Fashion Days, Детска кухня Юначе, A-Derma, Baci Dolci

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).

Редактор: Ивета Костадинова