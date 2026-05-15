Важна стъпка за съдебната реформа са приетите на първо четене законопроекти за промени в Закона за съдебната власт. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” Атанас Славов, депутат от ПГ на ДБ и бивш министър на правосъдието. Според него е важно това, че мнозинството е приело и двата законопроекта на опозицията, тъй като в предишния парламент техни предложения не са били допуснати дори до обсъждане и гласуване в зала.

„Самото мнозинство възприема част от идеите, които отстояваме, като въвеждането на мораториум върху решенията на ВСС с изтекъл мандат и по отношение на изискванията за избор на нови членове на ВСС”, обясни Славов.

Депутатът каза още, че опозицията ще настоява да отпадне и няма да подкрепи в законопроекта изречението, което дава възможност на ВСС да взима решения „при необходимост и по изключение”. „Надяваме се мнозинството да се вслуша в аргументите на опозицията, че може да се злоупотреби с това изключение”, подчерта Славов.

Според бившия министър на правосъдието мнозинството все още се ориентира в предложенията за реална обществена квота във ВСС и проучва възможностите.

„Реалистично е новият ВСС да избере нов главен прокурор през есента”, категоричен беше Атанас Славов.

