-
Кои са горещите теми, които стоят на дневен ред пред кабинета
-
Проф. Михаил Станчев: САЩ са заети с Близкия изток, Украйна отиде на втори план
-
Одобрява ли земеделският сектор мерките на кабинета за овладяване на цените
-
Тръмп: Надявам се отношенията с Китай да са по-добри от всякога
-
„Челюсти”: Как изглеждат първите крачки на новата власт
-
Любомир Кючуков: Виждаме всички световни проблеми, събрани във визитата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин
Депутатът определи като важна стъпка за съдебната реформа приетите на първо четене законопроекти за промени в Закона за съдебната власт
Важна стъпка за съдебната реформа са приетите на първо четене законопроекти за промени в Закона за съдебната власт. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” Атанас Славов, депутат от ПГ на ДБ и бивш министър на правосъдието. Според него е важно това, че мнозинството е приело и двата законопроекта на опозицията, тъй като в предишния парламент техни предложения не са били допуснати дори до обсъждане и гласуване в зала.
„Самото мнозинство възприема част от идеите, които отстояваме, като въвеждането на мораториум върху решенията на ВСС с изтекъл мандат и по отношение на изискванията за избор на нови членове на ВСС”, обясни Славов.
Съдебната реформа на фокус – какви са предложенията и ще бъдат ли ефективни
Депутатът каза още, че опозицията ще настоява да отпадне и няма да подкрепи в законопроекта изречението, което дава възможност на ВСС да взима решения „при необходимост и по изключение”. „Надяваме се мнозинството да се вслуша в аргументите на опозицията, че може да се злоупотреби с това изключение”, подчерта Славов.
Според бившия министър на правосъдието мнозинството все още се ориентира в предложенията за реална обществена квота във ВСС и проучва възможностите.
„Реалистично е новият ВСС да избере нов главен прокурор през есента”, категоричен беше Атанас Славов.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
Последвайте ни