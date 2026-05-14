Полицията в Разград издирва мъж от самуиловското село Желязковец, който е в неизвестност от 6:00 часа на 11 май. Той се казва Нутфула Хюсеин Ахмед и според близките му е бил облечен с черно горнище, черни панталони и черни обувки.

За последно е видян на 11 май около 13.30 часа в покрайнините на село Желязковец в посока „Тракция“. Вече 4 дни около сто души от няколко съседни села обхождат населени места и гористи местности в община Самуил, разказа кметът на село Ясеновец Рейхан Хюсеин, който също участва в търсенето. Полицейски екипи са включили в издирването дронове и следови кучета, засега няма резултат от акцията.

Близки на 71-годишният мъж и полиция приканват гражданите, които имат информация за мъжа, да се обадят на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР.