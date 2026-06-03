Министър Велислава Петрова проведе среща с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман в рамките на Годишната среща на Съвета на Организацията на ниво министри в Париж.

По време на разговора първият ни дипломат подчерта, че членството на страната ни в ОИСР остава основен приоритет във външната политика на новото българско правителство, което е поело ангажимент да завърши техническата фаза на процеса на присъединяване възможно най-скоро. „Високо ценим тясното, позитивно и конструктивно сътрудничество със Секретариата на ОИСР през целия процес на преговори за присъединяване“, заяви още министър Петрова.

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Снимка: Министерство на външните работи

От своя страна Матиас Корман потвърди своя личен ангажимент към процеса по разширяване на Организацията. Той подчерта, че България остава в добра позиция да приключи техническата фаза в рамките на настоящата година.

Министър Петрова и генералният секретар Корман потвърдиха общата си оценка, че присъединяването на България към ОИСР ще има взаимноизгоден характер и изразиха готовност да продължат тясното сътрудничество с оглед успешното приключване на процеса.

Редактор: Ивета Костадинова