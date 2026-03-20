Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) даде зелена светлина на България по пътя към присъединяване. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

На последната пленарна сесия в Париж, където държавата бе представлявана от служебния заместник-министър на правосъдието Андрей Георгиев, бе прието, че страната ни е изпълнила в задоволителна степен всички ключови препоръки в областта на борбата с корупцията.

Работната група извърши цялостен преглед на готовността на България за членство в ОИСР. Оценката беше съсредоточена върху изпълнението на отправените към страната препоръки, свързани с прилагането на стандартите на Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, както и на съпътстващите я правни инструменти.

В Париж работната група даде висока оценка на предприетите законодателни реформи в България. Това включва наказателноправната уредба на подкупа, режима за ангажиране на корпоративна отговорност за престъпления, противодействието на фалшивото счетоводство и защитата на лицата, подаващи сигнали за корупция.

Остава допълнителна работа по две препоръки, които ще са под редовния мониторингов контрол на ОИСР, валиден и за членовете на организацията. Те се отнасят до възможността за използване на специални разузнавателни средства в самостоятелни производства на юридически лица за престъпления на техните представляващи. Също така и до преосмислянето на законовата забрана за образуване на наказателно производство въз основа на анонимни сигнали.

