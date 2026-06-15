Мащабна международна схема за незаконни финансови операции беше разбита в италианския град Прато. Тя била свързана с престъпни групировки от Италия, Албания и Китай и извършвала дейности като пране на пари, наркотрафик и незаконна миграция.

Разследването установило, че структурата функционирала като паралелна банка, през която ежегодно преминавали между 80 и 100 милиона евро. Средствата били прехвърляни чрез фиктивни трансакции и неформални разплащателни механизми, използвани за финансиране на международни престъпни дейности и търговски операции извън официалната банкова система.

ГДБОП и Прокуратурата разбиха престъпна група, част от глобална мрежа за пране на пари

По данни на прокуратурата от услугите на нелегалната мрежа се възползвали три отделни престъпни организации. Едната действала в сферата на прането на пари, втората била свързана с международен трафик на наркотици, а третата организирала канали за незаконно прехвърляне на мигранти от Китай към Европа.

Ключова роля в схемата играл т.нар. метод „хауала“ – неформална система за превод на средства, която функционира извън традиционните банкови канали и затруднява проследяването на финансовите потоци.

В рамките на операцията разследващите конфискували активи и средства на стойност около 60 милиона евро. Съдът вече е постановил 17 присъди по случая, а други 16 заподозрени са поставени под домашен арест.

Италианските власти арестуваха девет души, финансиращи „Хамас“

Италианските власти определят операцията като един от най-сериозните удари срещу международни престъпни мрежи, използващи нелегални финансови канали за финансиране на дейността си.

Редактор: Цветина Петкова