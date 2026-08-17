Задържаха 64 492 недекларирани и „маркови“ детски артикули при две отделни проверки на контейнери със стоки от Китай. Контейнерите пристигнали с морски транспорт на Митнически пункт "Варна Запад" и съдържат групажни китайски стоки, внос за България. Получатели са различни български фирми.

Снимка: АМ-Митница Варна

При извършената щателна митническа проверка инспекторите откриват в първия контейнер 20 колета, съдържащи недекларирани 600 опаковки с общо 60 000 детски светещи гривни с конектори. Контрабандните детски артикули са иззети и по случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.

Над 3300 контрабандни детски играчки задържаха митническите служители в Бургас (СНИМКИ)

Снимка: АМ-Митница Варна

Във втория контейнер са установени сред декларираните стоки 4492 детски играчки с фигуративни изображения на известни анимационни герои. Те са задържани в изпълнение европейски регламент за защита на правата върху интелектуалната собственост. За случая ще бъдат сезирани притежателите на съответните защитени търговски марки.

Редактор: Дарина Методиева