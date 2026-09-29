Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври, събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан“, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“. Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Румен Радев.

Той призова българските граждани да се присъединят към посрещането на останките. „На 3 октомври, събота, в 12:30 часа каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил“, заяви Радев.

Гърция връща на България останките на цар Самуил

След церемонията на площад „Батенберг“ ще се проведе шествие до църквата „Света София“, където ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил. По думите на премиера именно там като дете бъдещият владетел е бил въведен в християнството.

Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. „Вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем“, посочи премиерът Радев.

Тленните останки на цар Самуил са открити през 1965 г. от гръцкия археолог професор Николаус Мицопулос при разкопки в базиликата на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро. В същата църква са открити и останки от други два саркофага, свързвани с цар Гаврил Радомир и членове на царското семейство. Те също ще бъдат предадени на България.

През 2014 година, когато се навършиха 1000 години от смъртта на Самуил, останките му бяха изнесени за поклонение в Солун пред българска държавна делегация. Радев изрази благодарност към гръцкия си колега Кириакос Мицотакис за постигнатото споразумение. „Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави“, заяви той.

Политическите сили с положителна оценка на постигнатото споразумение

Политическите сили изразиха задоволство от постигнатото споразумение между България и Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Част от формациите обаче подчертаха, че заслугата не е само на настоящата власт.

„Изключително се вълнувам, поради което побързах да публикувам новината във Facebook. И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефактите, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото - а именно в тяхната родина", заяви Янка Тянкова от "Прогресивна България".

Според Петър Петров от „Възраждане” фактът, че опитите за връщане на останките на Самуил у нас продължават 60 години е "акт, който заслужава уважение и е важен за българската национална памет". "Все пак трябва да посочим и обстоятелството, че той е погребан в земи, които днес са на гръцка територия. Това е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконно български", изтъкна той.

"Мощите са открити през 1969 година. Това е огромна победа на българската дипломация и огромна заслуга на двама премиери - Кирил Петков и Мицотакис от гръцка страна, както и на нашия посланик Порязов. И още нещо важно трябва да се каже - оттук нататък е безспорно каква точно е народността на Самуил“, изтъкна Велислав Величков от "Продължаваме Промяната".