Предстоящият месец октомври ще бъде типично есенен, като ще ни донесе както студени сутрини с мъгли и първи слани, така и хубави дни с периоди на „възвръщане на лятото”. Според метеорологичната прогноза средните температури ще се задържат около нормата, но очакваните валежи ще бъдат около и над обичайните за по-голямата част от страната.

В началото на месеца Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 24 мин. и залязва в 19 ч. и 8 мин. Продължителността на деня е 11 ч. и 44 мин. В края на месеца Слънцето изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 17 ч. и 21 мин. Продължителността на деня е 10 ч. и 22 мин.

С какво време посрещаме октомври

Фазите на Луната през месеца са: 3.10 - последна четвърт, 10.10 - новолуние, 18.10 - първа четвърт и 26.10 - пълнолуние.

⇒ Характерни особености на месеца

Октомври е типичен есенен месец. Средните денонощни температури се понижават чувствително в течение на месеца. Сутрините са студени и мъглата става все по-характерно явление. Зачестяват нахлуванията на студени въздушни маси и при изясняване се образуват слани. Увеличава се броят на мрачните и дъждовни дни. Средно броят на мрачните дни през месеца е от 6 до 9. В планините по най-високите части винаги пада сняг.

В същото време има много хубави дни, познати като периоди на „възвръщане на лятото”. Температурата на морската вода все още е сравнително висока и по Черноморието температурите остават по-високи, а вероятността за образуване на слани е незначителна.

⇒ Температури и валежи

Тази година през октомври се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в равнините е между 11 и 15 градуса, по високите полета - между 10 и 13 градуса, в планинските райони - от 0 до 7 градуса. Най-високите температури през октомври ще бъдат между 22 и 27 градуса, а най-ниските - между минус 5 и 0 градуса, по-високи в източните райони.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв.м, а за югоизточните райони е между 50 и 100 л/кв.м.

⇒ Първо десетдневие

През първото десетдневие преносът на въздушни маси над страната ще е от североизток и температурите ще бъдат по-ниски от климатичните норми, като относително ще се повишат в средата на периода. През първите дни от месеца и към 6-8 октомври ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд. Повишава се вероятността за значителни количества. След преминаването на средиземноморския циклон през последните дни от периода температурите значително ще се понижат, особено минималните и на много места в страната при изясняване и стихване на вятъра ще се образуват слани.

⇒ Второ десетдневие

В началото на второто десетдневие температурите относително ще се повишат. Облачността ще се увеличи и до средата на периода отново се повишава вероятността за валежи. През последните дни от десетдневието времето ще се определя от антициклонално барично поле - ще е без валежи, на места със значителни разкъсвания на облачността. На много места в равнинната част от страната ще се образуват мъгли или ниска слоеста облачност. В периферията на антициклона от североизток ще проникне студен въздух и се очаква по-съществено понижение на температурите.

⇒ Трето десетдневие

В началото и в края на третото десетдневие има вероятност за преминаване на атмосферни смущения с валежи, впоследствие и с относително понижение на температурите. По-спокойно, в равнините – мъгливо, а в планинските райони – предимно слънчево, ще е в средата на периода.