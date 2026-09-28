Временно е ограничено движението в активната лента на автомагистрала „Тракия” край 185-ия километър в посока София заради запален камион. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Към момента преминаването на автомобилите в участъка става само през изпреварващата лента. Трафикът на място се регулира от екипи на „Пътна полиция”.

Тир се обърна и запали на пътя за "Дунав мост 2" (СНИМКИ)

Редактор: Мария Барабашка