Те са сред най-популярните хора в България. Анди Студио е един от най-гледаните Youtube канали с над 1 милион абонати и повече от 800 милиона гледания. Създаден е от братята Анди и Дани.

Тази година те бяха избрани сред близо 200 000 кандидати от цял свят, за да участват в глобалната благотворителна инициатива на MrBeast – най-големият ютубър на планетата.

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„Разпознават ни много често, но енергията на децата ни зарежда много. Нямаше да сме тук ако не бяха те”, каза Дани. По думите на Анди, той е започнал да се занимава с клипове в интернет на 10 години, а всичко започва, след като печели конкурс за влогъри.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев