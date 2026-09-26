Втора част от разходката в някои от тракийските гробници в Долината на царете край Казанлък. Днес ще ви покажа и един от най-интересните обекти – могилата "Шушманец". Храмът гробница е увенчан с колони, а в предверието е извършено внушително жертвоприношение, което само загатва за силата на тракийския цар, който бил положен в него. Гробница поразително прилича на храма в Старосел.

Южните склонове на Стара планина. Обградена от високи върхове, котловината тук е докосната от Бога. Изключително плодородна земя, която е била дом на древните траки. Създали тук могъщото Одриско царство, те са полагали своите велики царе и жреци в недрата на планината. Археолозите са проучили нищожна част от стотиците могили, в които все още се крият тайните на древните.

Една от гробниците - "Грифоните", е разкрита едва през 1996 г., но изумява с архитектурата си, разказва Иво Гебшеменов от Историческия музей "Искра" в Казанлък.

Древните мародери очевидно са били достатъчно силни, за да разбият каменните врати и да ограбят гробницата. Камерата обаче е впечатляваща с формата си.

Още по-интересна е гробницата известна като "Шушманец". Тя се намира на около 150 м нагоре в планината. Първото, което прави впечатление е входът. За разлика от "Хелвеция" и "Грифоните", тук, в предверието има поставена колона. В гробницата е изложена и вратата, която е трябвало да предпази неизвестният тракийски цар, който е бил положен тук.

„Шифърът на траките”: Мистерията на древната гробница „Хелвеция“

Прецизността при изпълнението и великолепието на входа на гробницата издават, че траките са отдали своята последна почит към един от великите си владетели. Мащабите в нея са много по-внушителни от "Хелвеция" и "Грифоните" в подножието на могилата.

Древните мародери, осквернили последния дом на неизвестния тракийски цар, са искали да заличат всеки спомен за него. Не само ограбвайки погребалните дарове, но и унищожавайки каменното ложе, на което бил положен. Гранитните колони и мащаба на гробницата обаче са достатъчно доказателство, че приживе владетелят е вдъхвал старохопочитание. Могъщество, възнаградено от неговите сънародници, които са го положили тук. За да може дори от отвъдното да наблюдава долината, в която траките са били господари на тази земя.

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