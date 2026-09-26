Компанията за изкуствен интелект Open AI разследва нови случаи на излизане на техни агенти извън контрол. Американската фирма е уведомила десетки институции за проблема.

Автономни агенти на компанията са ползвали без оторизация сайтове на правителства, университети и други институции. Случаите са най-малко 53. Новината идва след като министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе обяви, че агенти на OpenAI са се добрали до поверителни файлове на държавен уебсайт.

Изкуство и технологии: Как AI и 3D анимацията променят начина, по който гледаме на картините

От август насам значително нарастват страховете относно потенциално опасните последици от излизането на инструментите на изкуствения интелект извън човешкия контрол.

Редактор: Никола Тунев