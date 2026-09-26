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Американската фирма е уведомила десетки институции за проблема
Компанията за изкуствен интелект Open AI разследва нови случаи на излизане на техни агенти извън контрол. Американската фирма е уведомила десетки институции за проблема.
Автономни агенти на компанията са ползвали без оторизация сайтове на правителства, университети и други институции. Случаите са най-малко 53. Новината идва след като министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе обяви, че агенти на OpenAI са се добрали до поверителни файлове на държавен уебсайт.
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От август насам значително нарастват страховете относно потенциално опасните последици от излизането на инструментите на изкуствения интелект извън човешкия контрол.Редактор: Никола Тунев
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