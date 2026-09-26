Как да разпродадеш всички зали и да подобриш всички рекорди? Защо феновете го обожават? Гост в предаването "Събуди се" беше певецът Папи Ханс.

„Когато говоря с хора, които се занимават от скоро с музика, им казвам, че ако искат нещата да им се получават, да са толкова обсебени, че не го осъзнават. Моят свят е свързан с писането на песни, а не суета”, каза той.

Преди сцената да избухне: Поглед зад кулисите на големия концерт на Папи Ханс

За него предстои турне в няколко български града, но билетите за концертите му в София, Пловдив и Варна са изчерпани. Този път концертите му не са бели, а тъмни и без снимки по време на концертите. "Всички искахме да влезем в момента преди, а сега хората се ограбват когато снимат", споделя той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев