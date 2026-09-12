Певицата Християна Лоизу разказа за новата си роля в мюзикъла „Дракула“, майчинството и предстоящите си музикални проекти в ефира на „Събуди се“.

Тя е част от постановката на Великотърновския театър след кастинг, на който е поканена от режисьора Петко Бонев. „Дракула“ е и нейният дебют като солист на театъра. В спектакъла са включени съвременни визуални ефекти и 3D mapping, както и български препратки.

Лоизу има опит и в едни от най-сложните мюзикълни роли. Тя е изпълнявала Кристин във „Фантомът на операта“, за която признава: „Нищо не ме плаши, наистина. Защото Кристин е една от най-трудните вокални партии в света“.

Заедно на сцената: Християна Лоизу и Стефан Илчев

Певицата разказа и за двегодишния си син Ромео, който според нея проявява интерес към музиката още преди да проговори. „Пее си. Като се разпявам или си тананикам някаква мелодия, той повтаря“, сподели тя.

Лоизу работи и по авторска музика. Предстоят ѝ концерти, участия в спектакли и работа по нови песни. На 28 септември тя ще бъде част от „Дракула“ в зала 1 на НДК.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева