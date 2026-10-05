Все повече български ученици и студенти обмислят образование извън страната, а сред предпочитаните дестинации тази година се откроява Испания.

Николай Стоянов от години проучва възможностите за образование в чужбина за сина си Иван. „Търся добро образование и среда, в която и другите студенти имат желание за развитие, което създава добра конкуренция между тях”, казва бащата.

Днес решението вече е взето - дългогодишният състезател по математика избира Италия, за да бъде близо до България. „В чужбина може да има много повече възможности за реализация, отколкото тук и е постижимо”, смята Иван.

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Подобно е мнението и на Калина, която обаче има и план - да се върне с наученото у нас. Според нея е по-добре да придобие повече опит, знания и контакти в по-международна среда.

Наред с бизнеса, икономиката, компютърните и инженерните науки, расте интересът и към правото и психологията. Зад избора все по-често стои комбинация от образование, бюджет, държава и бъдеща реализация.

Според Кристина Божилова, която е управител на агенция за образование в чужбина, положителна тенденция, която се забелязва в последните 4-5 години, е, че голяма част от учениците, които отиват като студенти в чужбина, се връщат в България.

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Нидерландия остава най-предпочитаната образователна дестинация, към която се насочват 32% от кандидатите. Следва я Испания с 16%. Там тази година висшето си образование ще започнат два пъти повече български младежи.

Голям интерес има и към Австрия и Германия, Великобритания, Франция през последните години и Белгия предвид по-ниската такса на година, обобщава Божилова.

А общият брой на заминаващите да учат в чужбина расте с 9%.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Ивета Костадинова