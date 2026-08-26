На фона на хроничния недостиг на медицински сестри у нас 57-годишна жена пожелава да се посвети на тази професия. Въпреки че взима изпита си с отличен резултат и е приета да учи в Медицинския университет във Варна, тя не успява да се запише като студент. Причината - изгубила е дипломата си за средно образование, а в гимназията, в която е учила, са изгубили документите ѝ при преместване в друга сграда. Така няколко институции - включително Министерството на образованието, си прехвърлят отговорността, а накрая признават, че не могат да разрешат казуса и насочват варненката към съда, за да докаже там, че има средно образование. И всичко това на фона на факта, че тя вече има диплома за висше образование.

"Искам да съм медицинска сестра, за да мога да помагам на хората. Някаква вътрешна нагласа ме накара на тази възраст да постъпя в Медицинския университет и да работя точно тази професия", споделя Кремена Венкова.

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Вместо да се отдаде на мечтата си, жената се оказва изгубена в бюрокрацията. За да я запишат като студент, от Медицинския университет искат оригинал или дубликат на дипломата ѝ за средно образование. "Минали са много години. Оригиналът на моята диплома е изгубен, признавам си най-чистосърдечно", твърди тя.

Оказва се обаче, че Кремена не може да изкара и дубликат в гимназията, която е завършила, защото тя вече не съществува в същия вид. Учебното заведение е преструктурирано и обединено с друго, като архивът е предаден за съхранение в днешната Професионална гимназия по текстил и моден дизайн. Именно в този архив липсва регистрационната книга за издадените документи на учениците от 68-и набор, обучавали се там.

"В гимназията се съхранява архивът от документите на ЕСПУ “Мара Тасева”. Тази дама е завършила това училище, а при нас нямаме регистрационна книга на издадените документи от ЕСПУ “Мара Тасева”. Нямам правно основание, на което да издам дубликат на диплома", твърди директорът на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна инж. Людмила Начева.

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"Къде е тази регистрационна книга - не се знае. Не е и моя работа. Те ми казват, че просто липсва. Каква е причината, какво се е случило - никой нищо не ми е казал", заяви Кремена Венкова. Тя пише и до Регионалното управление на образованието-Варна, от където, по думите ѝ, отказват съдействие отново с мотива, че липсва регистрационна книга, която да докаже, че тя действително е била ученичка във въпросната гимназия. Следващата стъпка - писмо до МОН. От там обаче връщат казуса отново към Регионалното управление за ново преразглеждане на случая.

"Аз питам на кого да се обадя, за да разбера кой се занимава с моя проблем и въобще тази диплома аз някога ще я получа ли. Това е един документ, който аз съм си го извоювала, имала съм го, в даден момент съм го изгубила и искам пак да ми го извадят", посочва жената. Кремена има вече една диплома за висше образование от Технически университет - Варна. Заради работа в чужбина дипломата ѝ е легализирана от МОН с нужните апостил и проверка от НАЦИД - Националният център за информация и документация. "Това е другото доказателство, което показва, че съм имала диплома за средно образование, че съм кандидатствала с нея в Технически университет и че съм взела диплома", посочва Кремена Венкова.

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За NOVA от МОН отговориха, че са запознати с казуса, но дипломата за средно образование е официален документ и при издаването на дубликат трябва да бъде спазен установеният ред. В този смисъл нито училището, което съхранява архива, нито РУО могат да издадат дубликат, ако липсват необходимите документи. “Законодателството обаче предвижда възможност именно за подобни случаи. Съгласно Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, когато липсва необходимата документация за издаване на документ или негов дубликат, заинтересованото лице може да установи правата си по реда на Гражданския процесуален кодекс", посочват в позиция от Образователното министерство.

Така решението за Кремена е да постави проблема си и пред Районен съд - Варна и само при наличие на съдебен акт в нейна полза ще може да докаже, че има средно образование. "Да ми изкарват те регистрационен номер, след като аз имам лично дело, имам и свидетелство - това е абсурдно", посочва жената.

Междувременно от Медицински университет - Варна правят компромис по случая на Кремена и отпускат един месец допълнителен срок, за да успее тя да представи дипломата си. Този срок обаче изтича в края на август. Тогава и мястото ѝ ще бъде дадено на друг кандидат-студент.