Тридесет ранени са в болници

Петима души загинаха при руски удари с управляеми авиационни бомби по украинския град Харков.

При атаките са поразени жилищна сграда и промишлена зона, съобщи областният управител Олег Синегубов в Telegram. Той публикува снимки, на които се вижда как от голяма сграда се издига дим, а част от покрива е рухва.

„Броят на загиналите при руската атака с управляеми авиационни бомби срещу Харков достигна петима. Тридесет ранени са в болници, като трима от тях са в критично състояние“, заяви Синегубов.

Южният мост в Киев е напълно затворен след пети руски удар в рамките на денонощие

Москва, която отрича да е атакувала цивилна инфраструктура, засили смъртоносния обстрел на украински градове през последните седмици. Руските атаки срещу ключова инфраструктура в Киев, включително мостове, доведоха до блокиране на движението в украинската столица през последните дни.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: БГНЕС

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