Снимка: БТА/АП, архив
Тридесет ранени са в болници
Петима души загинаха при руски удари с управляеми авиационни бомби по украинския град Харков.
При атаките са поразени жилищна сграда и промишлена зона, съобщи областният управител Олег Синегубов в Telegram. Той публикува снимки, на които се вижда как от голяма сграда се издига дим, а част от покрива е рухва.
BREAKING: At least three civilians have been killed and 25 injured in a Russian attack on Kharkiv involving guided aerial bombs and drones, the city’s mayor said. The strikes damaged a residential building and warehouses. Video: Telegram channels https://t.co/8khF5HQEvZ— KyivPost (@KyivPost) October 5, 2026
„Броят на загиналите при руската атака с управляеми авиационни бомби срещу Харков достигна петима. Тридесет ранени са в болници, като трима от тях са в критично състояние“, заяви Синегубов.
Южният мост в Киев е напълно затворен след пети руски удар в рамките на денонощие
Москва, която отрича да е атакувала цивилна инфраструктура, засили смъртоносния обстрел на украински градове през последните седмици. Руските атаки срещу ключова инфраструктура в Киев, включително мостове, доведоха до блокиране на движението в украинската столица през последните дни.Редактор: Дарина Методиева
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