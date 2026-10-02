Южният мост над река Днепър, който свързва двете в Киев е напълно затворен за движение на автомобили и влаковете на метрото след пети удар по съоръжението в рамките на 24 часа.

„След няколко вражески атаки Южният мост е напълно затворен за автомобилен трафик и метро - както по време на сигнали за въздушна тревога, така и когато такива липсват“, съобщи Киевската градска държавна администрация в Telegram, цитирана от „Укринформ“.

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В момента на различни места в украинската столица са въведени временни ограничения на движението по време на сигнали за въздушна тревога.

Междувременно властите в Харков съобщиха за руски удари с управляеми авиобомби по североизточния украински град. Загинали са двама души, а над 30 са ранени.

Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че ударите са били нанесени в жилищни райони. Една жилищна сграда е била напълно разрушена.

Редактор: Георги Иванов