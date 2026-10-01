Петима миньори са затрупани днес следобед във въглищна мина в района на град Сома, окръг Маниса (Западна Турция). Властите вече провеждат мащабна спасителна операция за извеждането им на повърхността.

Според изявление на местното валийство, веднага след получаването на сигнала за срутване в частния обект, е сформиран кризисен център, който да координира действията на екипите.

Жертва и десетки ранени след срутване в мина в Турция

По информация на властите, други двама работници, които също са се намирали под земята по време на инцидента, успели да се измъкнат невредими.

През май 2014 г. трагедия в мина в същия район отне живота на 301 души. Това остава най-смъртоносният инцидент във въгледобивната промишленост в историята на Турция.

Редактор: Мария Барабашка