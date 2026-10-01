Кандидатпрезидентската кампания тече доста фрагментирано. Всеки от кандидатите е по своята писта. Това каза в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов. По думите му истинската кампания е тогава, когато отделните кандидати могат да водят диалог помежду си и дебат, в който избирателите да оценят начина, по който те представят визията си за президентската институция.

Според политолога няма сблъсък на идеи на кандидатите, защото те се опасяват да не допуснат груби грешки. „Особено фаворитите в кампанията са тези, които заемат по-пасивна позиция, защото ако участват в някакви дебати или в по-активен диалог, това може да доведе до грешки, които да дадат предимство на останалите кандидати. Обикновено претендентите са по-активни и настояват за дебати в кампанията, но сега не се вижда такова нещо“, коментира доц. Любенов. Той допълни, че вероятно ще видим такъв дебат преди балотажа.

Според политолога всички действия на правителството, с позитивна или негативна оценка, ще имат отношение към кампанията на Илияна Йотова. „Всички негативи на „Прогресивна България“, свързани с поредица от действия, които предприема през последните месеци или дни, могат да се отразят негативно на кампанията на Йотова“, коментира той.

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По отношение на казуса с ракията доц. Любенов каза, че управляващите не са могли добре да изяснят въпроса и, по думите му, това за пореден път показва липсата на ясна комуникационна стратегия.

„Темата за бюджета ще породи сериозно напрежение между управляващите и опозицията. Правителството няма как да избяга от тези решения, защото те управляват в момента и трябва да предлагат адекватни решения, свързани с ограничаването на този бюджетен дефицит. Въпрос на политики е, няма как всички да бъдат доволни. Важното е как това се артикулира публично и каква цена са готови да поемат“, коментира политологът.

Доц. Любенов каза още, че оценката за първите действия в работата на правителството е доста противоречива. „Действията във външната политика изглеждат доста противоречиви. Не виждаме и никакви съществени реформи, а знаем, че когато една партия има такова голямо мнозинство, това е благоприятен момент да се извършват редица реформи“, каза той и допълни, че и по отношение на реформите в съдебната система за сега има само декларативни заявки.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова