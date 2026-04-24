Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района (МИР), заявиха откъде искат да влязат в 52-рия парламент. Изборът на общо 13 души беше съобщен от заместник-председателя на Централната избирателна комисия на нейно заседание.

От ЦИК съобщиха, че кандидатите за народни представители, избрани в два МИР, са 13, но днес още един - Катя Панева, попадна в хипотезата за избрана от два района, след като водач на листа реши от кой район да бъде избран. По този начин 14 кандидати за депутати, избрани в два МИР, съобщиха от кой район искат да влязат в 52-рия парламент.

„Прогресивна България“

Александър Георгиев Пулев реши да бъде избран от 27-и МИР – Стара Загора, вместо от 30-и МИР – Шумен.

Иван Петев Демерджиев - от 9-и МИР – Кърджали, вместо 24-ти МИР – София.

Румен Георгиев Радев - от 25-ти МИР – София вместо 2-ри МИР – Бургас.

ГЕРБ–СДС

Бойко Методиев Борисов влиза в НС от 16-и МИР – Пловдив, вместо 25-ти МИР - София.

Делян Александров Добрев - от 24-ти МИР – София, вместо 29-и МИР – Хасково.

Томислав Пейков Дончев ще е депутат, издигнат от 7-и МИР – Габрово, вместо 23-ти МИР – София.

„Продължаваме промяната – Демократична България“

Асен Васков Василев влиза в 52-рия парламент от 16-и МИР – Пловдив, вместо 29-и МИР – Хасково.

Николай Денков Денков ще представя 1-ви МИР – Благоевград, вместо 23-ти МИР – София.

Катя Максимова Панева - от 25-и МИР – София вместо 29-и МИР – Хасково.

„Движение за права и свободи“

Делян Славчев Пеевски ще е депутат от 9-и МИР – Кърджали, вместо от 1-ви МИР – Благоевград.

Димитър Иванов Аврамов – от 15-и МИР – Плевен вместо 12-ти МИР – Монтана.

Халил Реджепов Летифов влиза от 22-ри МИР – Смолян, вместо 18-и МИР – Разград.

„Възраждане“

Костадин Тодоров Костадинов – от 25-и МИР – София вместо 3-ти МИР – Варна.

Цончо Томов Ганев избра 23-ти МИР – София, вместо 2-ри МИР – Бургас.

ДПС са с най-много оттеглили се кандидати за депутати, което дава зелена светлина на знакови лица в партията като Хамид Хамид, Станислав Анастасов и Байрам Байрам.