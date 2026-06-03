Номинацията за посланик на САЩ в България е радваща новина за дипломатическите отношения между двете страни. Това е едно много добро развитие. Това коментира дипломатът и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова в предаването „Денят на живо” относно номинацията на Дъглас Холдър за мисията в България. По думите ѝ поредицата от избори у нас и неустановени правителства също е допринесла да няма по-системно решение от страна на Белия дом в САЩ.

„Политическите назначения в системата на САЩ са практика. При президента Тръмп това съотношение е силно завишено в полза на политическите назначения. Очевидно има преценка какъв профил политическо назначение да бъде изпратено тук. Бъдещият посланик Холдър тръгва от бизнеса, минал е през недвижимите имоти, но има и един период, прекаран като конгресмен в местния конгрес на Флорида”, посочи Поптодорова.

Дъглас Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България

Тя внесе яснота относно стратегията под формата на доклад на Белия дом за Западните Балкани за развитие на отношенията на САЩ с региона. По думите ѝ това по някакъв начин обяснява някои изненадващи посещения на висши пратеници на президента Тръмп в региона. Тя коментира, че всичко това е свързано с планове, които САЩ имат за много по-силно присъствие и влияние в областта на енергетиката и отбраната.

Дипломатът заяви, че в тази стратегия изрично се посочва, че САЩ няма да напуснат Балканите, а просто ще преформатират ролята си, която се свежда именно до активност в тези две области - енергетика и отбрана, и изтласкване на влиянието на Русия и Китай, посочени поименно в документа.

Според нея липсата на оповестяване за подобни срещи води до много по-драматични заключения, които могат да се правят. По думите ѝ е необходимо да бъде назначен говорител на правителството, което ще позволи да се избегнат грешни тълкувания.

Поптодорова коментира и темата с американските цистерни, чиито престой на летището в София бе удължен. По думите ѝ логиката на разсъжденията е, че щом престоят им е удължен до края на юни, значи рискове няма.

Относно военните действия в Близкия изток дипломатът коментира, че се търси вид примирие, за да може да се върви към преговори. „Смятам, че макар и с противоречиви изявления, бавно и мъчително се стеснява пътеката към договаряне”, посочи още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова