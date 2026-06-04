Европейският съюз е на прага на нов етап в отношенията си с Украйна и Молдова, след като държавите членки са дали зелена светлина за откриването на първия преговорен клъстер от процеса по присъединяване на двете страни към общността.

Според информация, цитирана от ''Франс прес'' и ДПА, постоянните представители на 27-те държави от ЕС в Брюксел са постигнали предварително съгласие за официалното стартиране на първата група преговорни глави. От кипърското председателство на Съвета на ЕС определят решението като важен напредък по европейския път на двете кандидатки.

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Досега процесът беше сериозно затруднен заради резервите на Унгария по отношение на Украйна. Блокадата обаче изглежда е преодоляна след постигнато споразумение между Будапеща и Киев по въпроси, свързани с правата на унгарското малцинство. Новият унгарски премиер Петер Мадяр обяви, че е договорено „историческо споразумение“, което е създало условия за размразяване на преговорния процес.

Въпреки че официално преговорите за членство на Украйна и Молдова бяха открити още през юни 2024 г., реален напредък не беше постигнат именно заради унгарското вето върху украинската кандидатура. Макар възраженията да не засягаха пряко Молдова, двете страни се разглеждат в общ пакет в рамките на разширяването на ЕС, което на практика блокираше и молдовския напредък.

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Първият клъстер, който предстои да бъде отворен, включва ключови теми като върховенството на закона, реформите в съдебната система, борбата с корупцията, функционирането на публичната администрация и демократичните институции. Именно тези области се считат за основополагащи при оценката на готовността на кандидатите за членство.

Европейските институции подчертават, че присъединителният процес остава дълъг и сложен. Преговорите са разделени на шест тематични клъстера и преминаването през тях не гарантира автоматично членство в Европейския съюз. В зависимост от темпа на реформите и политическите решения на държавите членки процедурата може да продължи години.

Очаква се официалното начало на работата по първия преговорен клъстер да бъде поставено около срещата на външните министри на страните от ЕС, насрочена за 15 юни в Люксембург.

Редактор: Цветина Петкова