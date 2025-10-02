Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е завършила законодателния си процес за проверка и е готова да отвори първата преговорна глава за членство в Европейския съюз, предаде "Укринформ".

"Нуждаем се от реален прогрес. Украйна приключи процеса по наблюдение, готови сме да отворим първия клъстер и това трябва да се направи точно, както е договорено", подчерта Зеленски в реч по време на среща на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген.

Той освен това призова останалите участници в срещата – лидерите на страните членки на ЕС – да подкрепят Молдова и страните от Западните Балкани по пътя им към членство в ЕС.

