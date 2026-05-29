Москва вече предупреди чуждестранните дипломати да напуснат Киев
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия подготвя „нов масиран удар“ срещу страната, и призова гражданите да предприемат мерки, за да „защитят живота си“.
„Разполагаме с разузнавателна информация, че Русия подготвя нов масиран удар. Моля, обръщайте внимание на въздушните тревоги, пазете живота си“, написа Зеленски в социалните мрежи.
We have intel indicating that Russia is preparing a new massive attack. Please pay attention to air raid alerts and stay safe.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2026
Редактор: Ивета Костадинова
