Уволниха дисциплинарно Александър Драгнев. Той е директор на Дирекция „Управление на сигурността и контрола на обществения ред”, който отговаря за строителния контрол на община Варна. Това обяви кметът на града Благомир Коцев на брифинг в морската столица. Освободени са още трима служители на Отдел "Строителен контрол", който е под шапката на дирекцията.

Вътрешна проверка установила, че първата проверка на кметство „Приморски” е през юни 2024 г. До края на календарната година то трябвало да установи конкретни нарушения в местност „Баба Алино”. Първата проверка на Община Варна била проведена 7 месеца по-късно. Тя била инициирана от Коцев, твърди той. Служителите не получили достъп до терена, защото били спрени от частен охранител.

Докладна към кмета от "Строителен контрол" обаче нямало. Такава Коцев получил само от район „Приморски”. „Ключовото тук е, че никой не ме е уведомил, че трябва да се сезира Министерството на вътрешните работи, за да осигури този достъп. Никой в Общината, освен хората, които са били на проверката, не са разбрали. Поради това, че не съм уведомен и сезиран, както и защото според мен през 2024 и 2025 г. не са направени достатъчно проверки, днес издадох заповед да бъде уволнен директорът на УСКОР”, обяви Коцев. Той уточни, че за Драгнев се води дисциплинарно производство месец преди да избухне скандала с „незаконния град” край Златни пясъци.

По-рано регионалният министър Иван Шишков обяви, че и шефът на Кадастъра в морската столица е уволнен.