Държавата се задейства по казуса с незаконното селище край „Златни пясъци”. Двама министри и един от заместник-министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът на града Благомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних отговориха - вината е на сегашния кмет.

Сигнали за незаконна сеч и строителство в местността „Баба Алино” са подавани още през 2023 г.

Ден след като показа строежите в горска територия на метри от морето, кметът на Варна Благомир Коцев определи действията на строителите като недопустими, но защитени.

„Подобен мащаб и подобен начин на действие няма как да се случат без протекция на най-високо ниво. Очевидно някой е убедил тези хора, че е възможно без строителни книжа и без документи да се започне такъв строеж до природен комплекс „Златни пясъци”, каза Благомир Коцев.

След интервюто му в ефира на „Здравей, България“, реакция дойде от строителите на комплекса.

„Ръководството на КУБ Корпорация изразява своето силно възмущение от днешните изявления и неверни внушения на местната администрация, в лицето на кмета на Община Варна - г-н Благомир Коцев, по отношение на инвестициите и собствеността на компанията в местността „Баба Алино”, се казва в позицията.

„В тази територия няма ПУП и това е една от многото причини те да бъдат незаконни. Те няма как да бъдат узаконени, защото нямат строителни книжа”, каза Коцев.

Благомир Коцев за „незаконния град“ край Варна: Не са издавани разрешителни за строеж

Скандалът стигна и до Париж, където премиерът Радев посочи, че процесите около компанията инвеститор са свързани с националната сигурност, а собственикът ѝ бил разследван от ДАНС.

„Той беше изгонен от България и само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това е прецедент. Това никога не се е случвало в историята на службата. Много ясно зададох въпроса кой, защо, с каква цел и с какъв интерес е отправил питане към ДАНС, но нямаше отговор от нито една институция”, каза Румен Радев.

Действията на изпълнителната власт по казуса продължиха със съвместно изявление на регионалния и земеделския министър, които бяха категорични — строежите са напълно незаконни. Първата проверка, която установява нередности, е през 2023 година.

„Това е констативният протокол. Установява се обект, кофражи, незаконна сеч, подготовка за строеж. Наглостта е стигнала дотам — когато отиват служителите и констатират хората, които секат, те си плащат глобите с усмивка и продължават да секат”, каза земеделският министър Пламен Абровски.

През същата 2023 година архитектът на район „Приморски” издава документ с невярно съдържание, според регионалния министър.

„Това е удостоверение за търпимост, в което пише, че имотът е от 2001 година. Единственият начин това да бъде узаконено е да е строено до 2001 година. Всички строежи след тази година, без строителни книжа, трябва да бъдат премахнати. Имаме снимки, които ще видите, как се изгражда през 2023–2024 година. А към 2025 година вече ги има всички сгради, както и отделните имоти, за които има документи за търпимост с невярно съдържание”, каза Шишков.

Заповед за спиране на строителството е издадена още през септември миналата година от кмета на Варна. А Шишков изнесе и данни, че около строежите има спряно досъдебно производство в прокуратурата.