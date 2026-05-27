Намериха починал 68-годишен мъж в Софийско. По случая има задържан, съобщиха от полицията.

Около 6 часа на 26 май е получен сигнал за починал мъж в частен дом в село Ямна. При огледа на местопроизшествието по тялото са установени видими следи от насилие.

Под ръководството на Софийска окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за умишлено убийство, извършено с особена жестокост. Събрани са достатъчно доказателства, въз основа на които е направено обосновано предположение за виновността на 41-годишен мъж. Лицето е привлечено в качеството на обвиняем.

В хода на разследването са разпитани свидетели, включително и пред съдия, направен е следствен експеримент, извършен е оглед на местопроизшествие, назначена и изготвена е съдебномедицинска експертиза, като е назначена и допълнителна такава.

С постановление на прокурор при Софийска окръжа прокуратура обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

