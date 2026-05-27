Трима души са задържани след конфликт между ромски фамилии в берковския квартал „Раковица“, съобщи кореспондентът на БТА в Монтана Милена Островска.

Сбиването станало на 26 май. Спор между група хора прераснал в бой. Пострадал е 73-годишен мъж, ударен с камък по главата. Той е транспортиран до Спешна помощ - Берковица, прегледан е и е освободен за домашно лечение. В хода на конфликта са нанесени и материални щети - повредени са общо пет леки автомобила, като за два от тях е задържан местен жител.

По случая са образувани три досъдебни производства - за причинена телесна повреда и за унищожаване и повреждане на имущество. На място са извършени огледи от дежурни оперативни групи, а органите на реда продължават работата по изясняване на случая, включително разпити на около 20 души. За предотвратяване на ново напрежение в квартала са ангажирани полицейски и жандармерийски екипи, които ще следят за обществения ред.

