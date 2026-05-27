Политически лидери и държавници отправиха поздравления към мюсюлманската общност в България и по света по повод един от най-значимите празници в ислямския календар - Курбан Байрям. В посланията си те подчертаха значението на празника като символ на вяра, съпричастност и взаимно уважение. Курбан Байрям се отбелязва с молитви, семейни събирания и традиционното жертвоприношение, което носи послание за споделяне и грижа към нуждаещите се.

Министър-председателят Румен Радев отправи своите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани. В приветствието си той подчерта дълбокия смисъл на празника и ценностите, които той носи: „Празникът ни напомня за силата на милосърдието, съпричастността и грижата за ближния – ценности, които са в основата на нашето общество". Радев отбеляза и че България е ярък пример за мирно и хармонично съжителство между различните религии и традиции, изградено върху взаимно уважение и разбирателство. „Убеден съм, че мюсюлманската общност ще продължи да бъде важен фактор за диалог, толерантност и единство в нашата страна“, подчерта министър-председателят. „Нека празникът донесе радост, мир и надежда във вашите домове и сърца“, завърши поздравлението си той.

Курбан Байрям: Мюсюлманите в България отбелязват втория голям религиозен празник за годината

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа в официалния си профил във Facebook: "Честит Курбан Байрам на всички приятели мюсюлмани! Пожелавам ви много здраве и щастие. Нека празникът ни напомня колко е важно да живеем в разбирателство и уважение. България винаги е била пример за толерантност между различните етноси и религии и наш дълг е да продължим да живеем така и занапред".

Лидерът на ДПС Делян Пеевски също поздрави мюсюлманите по повод празника."В дните на Курбан байрам домовете се изпълват с топлина, трапезите се споделят, а сърцата се отварят за прошка и добрина. Днес, повече от всякога, имаме нужда да бъдем общност не само по име, а по човечност. Защото народът е силен не когато е разделен на „ние“ и „те“, а когато застава един до друг в трудните моменти", написа той. "Нека този свят празник ни събере около най-важните ценности: уважението между хората, милосърдието, взаимната подкрепа и мира. От името на ДПС и лично от свое име Ви пожелавам здраве, благоденствие, мир във всеки дом и надежда във всяко сърце", пише още в приветствието. "Нека доброто, което даваме днес, се превърне в утрешното единство на нашето общество", завърши поздравлението си Пеевски.

