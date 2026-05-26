Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито след проведени и днес издирвателни действия. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

В издирвателната операция са участвали полицаи и екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Габрово. За обследване на района е използван и дрон.

Тялото на мъжа е намерено на приблизително четири километра от мястото, на което за последно е бил забелязан. На местопроизшествието се извършва оглед, посочват от полицията.

